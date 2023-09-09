09 сентября 2023, 20:17
Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия пунктов о России
МИД Украины: G20 нечем гордиться, она не включила в декларацию пункты о России
Декларация саммита G20 не включает пункты о России, «Группе двадцати» нечем гордиться. Такое заявление сделал представитель МИД Украины Олег Николенко в своих социальных сетях.
«„Группе двадцати“ нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — прокомментировал Николенко решение саммита не включать в декларацию вопрос по России.
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Николенко поблагодарил союзников, которые «пытались включить в текст сильные формулировки». Представитель украинского внешнеполитического ведомства отметил, что принцип «ничего об Украине без Украины» по-прежнему актуален.
Проект заявлений по Украине без осуждения российской СВО предложила председательствующая в G20 Индия. Обсуждение проекта было очень сложным.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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