Украина работает над новой редакцией минских соглашений

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что страна начала работать над новой редакцией минских договоренностей по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает украинский сайт радиостанции «Голос Америки».

По мнению украинской стороны, эти соглашения исчерпали себя и требуют внесения изменений. Пристайко отметил, что договоренности, которые необходимо было выполнить пять лет назад, до сих пор не исполнены.

«Сейчас 20-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — заявил глава украинского МИД.

Министр добавил, что сейчас Украина пытается убедить всех участников, что необходимо внести изменения. Он надеется, что со временем будет формирован новый документ, который будет проще в исполнении и достижении результата.

Ранее глава МИД Украины спрогнозировал войну Белоруссии с Россией. Политик из Белоруссии ответил на это заявление, что Пристайко нужен пиар.