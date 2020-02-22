Украина работает над новой редакцией минских соглашений
Об этом сообщает украинский сайт радиостанции «Голос Америки».
По мнению украинской стороны, эти соглашения исчерпали себя и требуют внесения изменений. Пристайко отметил, что договоренности, которые необходимо было выполнить пять лет назад, до сих пор не исполнены.
«Сейчас 20-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — заявил глава украинского МИД.
Министр добавил, что сейчас Украина пытается убедить всех участников, что необходимо внести изменения. Он надеется, что со временем будет формирован новый документ, который будет проще в исполнении и достижении результата.
Ранее глава МИД Украины спрогнозировал войну Белоруссии с Россией. Политик из Белоруссии ответил на это заявление, что Пристайко нужен пиар.