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Украина попыталась внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Запорожские власти заявили, что Киев пытался внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС

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Власти Украины пытались внедрить шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, украинские власти сделали попытку внедрить в миссию МАГАТЭ шпионов и диверсантов под видом представителей СМИ.

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«Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», — сказал Рогов РИА «Новости».

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Он обратил внимание, что преступный замысел удалось вовремя раскрыть. По словам Рогова, попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов была пресечена, на Запорожскую АЭС они не попали.

Ранее стало известно, сколько представителей миссии МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС. По словам главы военно-гражданской администрации Энергодара Александра Волги, восемь членов миссии и четыре сопровождающих будут следить за обстановкой.

Обстановка в Запорожье

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