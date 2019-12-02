«Его окружение уже столько придумало планов по возвращению Донбасса — А, Б, В… что скоро азбуки не хватит. А проблема не решается. Это упорное нежелание выполнять Минские соглашения, к сожалению, в первую очередь вредит самой Украине», — сказал депутат.

Также Бальбек заметил, что выполнение формулы Штайнмайера является важным фактором достижения мира в Донбассе, а происходящее сейчас говорит о «политической нерешительности» Украины.

«Вместо того, чтобы, пусть и скрепя сердце, выполнить подписанный ей же самой документ, пытается найти другой выход из этой проблемы и каждый раз убеждается, что его нет», — заключил депутат.