«Украина пытается найти другой выход и каждый раз убеждается, что его нет» — Бальбек об Украине и Минских соглашениях
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «ходит кругами вокруг четко сформированных Минских соглашений», сообщил сайт RT.
«Его окружение уже столько придумало планов по возвращению Донбасса — А, Б, В… что скоро азбуки не хватит. А проблема не решается. Это упорное нежелание выполнять Минские соглашения, к сожалению, в первую очередь вредит самой Украине», — сказал депутат.
Также Бальбек заметил, что выполнение формулы Штайнмайера является важным фактором достижения мира в Донбассе, а происходящее сейчас говорит о «политической нерешительности» Украины.
«Вместо того, чтобы, пусть и скрепя сердце, выполнить подписанный ей же самой документ, пытается найти другой выход из этой проблемы и каждый раз убеждается, что его нет», — заключил депутат.