Украина провела стрельбы из американского ПТРК Javelin

На Украине начали обучать курсантов Вооруженных сил стрелять из американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin. Ранее учения проводились на тренажерах-эмуляторах.

Портал Defense Express сообщил, что практические стрельбы стали завершающим этапом подготовки для 30 операторов FGM-148 Javelin.

Информационно-консалтинговое агентство отмечает, что практические стрельбы стали завершающим этапом подготовки для 30 операторов FGM-148 Javelin.

«Цель была установлена ​​на расстоянии 1900 метров. При максимальной дальности поражения этого комплекса 2500 метров. И курсанты нашей школы показали максимальный результат. Цель была поражена с первого выстрела», — рассказал капитан ВСУ Александр Кононец украинскому изданию.

По информации Defense Express, в распоряжении ВСУ находятся 47 пусковых установок и 360 противотанковых ракет FGM-148 Javelin. Также в стране уже подготовлены около ста новых операторов американских ПТРК и восемь сертифицированных инструкторов.