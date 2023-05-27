Мир 27 мая 2023, 21:18 Украина провела первые операции для контрнаступления Подоляк раскрыл информацию о первых операциях в рамках контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные приступили к первым операциям для подготовки масштабного контрнаступления. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что этот процесс займет не один день и назвать точные день и час, когда ВСУ перейдут в наступление пока невозможно.

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«Интенсивность нарастет, но это займет довольно продолжительное время», — заявил Подоляк.

Пару дней назад советник офиса президента Украины утверждал, что ВСУ уже начали контрнаступление и провели в его рамках несколько операций. По его словам, это разнонаправленные действия по всей линии соприкосновения.

Чиновник добавил, что Киев будет использовать переданное ему западное оружие для ведения военных действий только на тех территориях, которые считает своими. Он не преминул призвать союзников передать Киеву истребители F-16 для «перекрытия воздушного пространства».

Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен обвинил Белый дом в том, что он идет на поводу у Киева, игнорирующего требования США. В частности, речь идет об атаке ДРГ в Белгородской области, которая не была согласована с Вашингтоном.