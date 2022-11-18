Мир 18 ноября 2022, 20:10 Украина просила Грузию открыть второй фронт против России Премьер Гарибашвили: киевский режим открыто призывал оппозицию Грузии открыть второй фронт РИА «Новости»

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Представители киевского режима открыто призывали оппозицию Грузии открыть второй фронт против России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Он пояснил, что оппозиционеры в Грузии являются союзниками украинских чиновников.

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«Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. <…> Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?» — сказал Гарибашвили.

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По его словам, если бы в стране руководила оппозиция, то Грузия потеряла свою независимость и была передана России. При этом власти государства уже не раз заявляли, что не будут присоединяться к антироссийским санкциям, которые Запад активно вводит из-за спецоперации на Украине.

Премьер-министр обвинил Европарламент в предвзятом отношении к стране из-за резолюции против присвоения Грузии статуса кандидата Евросоюза. Гарибашвили пояснил, что его получили Украина и Молдавия, которые, по его мнению, отстают в плане евроинтеграции.