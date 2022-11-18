18 ноября 2022, 20:10
Украина просила Грузию открыть второй фронт против России
Премьер Гарибашвили: киевский режим открыто призывал оппозицию Грузии открыть второй фронт
Представители киевского режима открыто призывали оппозицию Грузии открыть второй фронт против России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Он пояснил, что оппозиционеры в Грузии являются союзниками украинских чиновников.
Реклама
«Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. <…> Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы второй фронт и страна бы превратилась в полигон?» — сказал Гарибашвили.
Реклама
По его словам, если бы в стране руководила оппозиция, то Грузия потеряла свою независимость и была передана России. При этом власти государства уже не раз заявляли, что не будут присоединяться к антироссийским санкциям, которые Запад активно вводит из-за спецоперации на Украине.
Премьер-министр обвинил Европарламент в предвзятом отношении к стране из-за резолюции против присвоения Грузии статуса кандидата Евросоюза. Гарибашвили пояснил, что его получили Украина и Молдавия, которые, по его мнению, отстают в плане евроинтеграции.
Грузия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама