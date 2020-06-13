Украина произведет 2500 ракет для «выжигания российских войск»
Павлоградский химический завод восстанавливает разработки для производства новых ракетных комплексов. Руководство планирует взять 540 новых работников, сообщил портал Defense Express.
По словам директора завода Леонида Шимана, если будут полностью задействованы мощности предприятия, то ему придется нанять еще полторы тысячи сотрудников.
Предполагается, что производство коснется топлива для реактивных систем залпового огня «Ольха-М», противокорабельных коплексов «Нептун», реактивных снарядов «Тайфун» и оперативно-тактических копллексов «Гром». Оно добывается благодаря переработке старого топлива, после которой получается октоген, которым можно заправлять любые ракеты.
Шиман отметил, что есть вероятность и выпуска порядка 2500 корректируемых боеприпасов системы «Ольха-М».
В апреле Украина удачно испытала оружие «Ольха-М».