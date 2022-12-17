Мир 17 декабря 2022, 23:58 Украина проиграла в конфликте с Россией — полковник США Блэк Экс-сенатор Виргинии Блэк заявил о поражении Украины в конфликте с Россией РИА «Новости»

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Украине больше нечем восполнять потери в рядах своей армии, она проигрывает в конфликте с Россией. Об этом заявил экс-сенатор штата Виргиния полковник в отставке Ричард Блэк.

«Сражение за Артемовск, которое идет сейчас, уже стало катастрофой для украинской армии, поскольку РФ успешно приступила к существенному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года», — сказал Блэк.

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По словам политика, ВСУ бросают своих солдат в «котел смерти» тысячами в боях за Артемовск. Это сражение Блэк считает одним из самых крупных стратегических сражений конфликта между Россией и Украиной.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ожесточенные бои на окраинах Артемовска «мясорубкой». Он также заявил, что украинские командиры не считают погибших, лишь стараясь уцепиться за позиции. Если город удастся освободить, ВСУ станет сложнее перебрасывать продовольствие и технику своим группировкам, добавил Пушилин.