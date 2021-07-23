Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны продолжат противостоять «Северному потоку — 2». Но по мнению сенатора Алексея Пушкова, Киев уже проиграл борьбу против проекта.

«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком — 2“в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что теперь Киев может только клянчить компенсацию у сильных игроков. По словам сенатора, настаивать на своем тоже самое, что бить пенальти в свои ворота.

Ранее Кулеба заявил, что Украина и дальше будет бороться против запуска «Северного потока — 2», несмотря на соглашение Германии и США. При этом он отметил, что договоренность не означает завершения истории, так как Украина располагается «еще двумя таймами и серией пенальти».

Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором собрали ряд условий для работы «Северного потока — 2». Власти стран подчеркнули, что продолжение транзита российского газа через украинскую территорию находится в интересах Украины и Европы.