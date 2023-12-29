Мир 29 декабря 2023, 02:40 Украина прохладно восприняла новый скромный пакет помощи от США WP: на Украине пожаловались на проблемы финансирования со стороны США Pixabay

Читать 360tv в

«Скромный» пакет финансовой помощи от США в размере 250 миллионов долларов встретили на Украине с «прохладной благодарностью». Об этом написала американская газета The Washington Post.

Новый пакет поможет Украине «продержаться некоторое время», но не сможет кардинально изменить ситуацию на передовой в пользу Киева, заявил зампредседателя Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Реклама

«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы», — пожаловался украинский чиновник.

Чернев выразил надежду, что США преодолеют эти трудности. Без притока финансовой помощи на Украине уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий.

США выделил Украине последний в 2023 году транш на 250 миллионов долларов. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что у Белого дома исчерпываются средства для помощи Киеву.