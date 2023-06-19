Мир 19 июня 2023, 11:30 Украина продолжила работу по созданию «грязной ядерной бомбы» Директор СВР Нарышкин: Киев продолжил работу по созданию «грязной ядерной бомбы» РИА «Новости»

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Спецслужбы располагают данными, подтверждающими, что украинские власти могут продолжить работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передало РИА «Новости».

«Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы», — уточнили в ведомстве.

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В СВР обратили внимание, что взрыв такого боеприпаса, начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами, приводит к радиационному загрязнению обширной зоны.

Стало известно, что два контейнера с топливом уже доставили на площадку хранилища в Чернобыле. Но украинская сторона не уведомила об этом Международное агентство по атомной энергии.

Ранее политолог Алексей Ярошенко раскрыл, зачем Украине необходимы теракты с применением грязной бомбы.