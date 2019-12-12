Украина продлила закон об особом статусе Донбасса

Украинская Рада продлила срок действия закона о статусе Донбасса. Особый порядок местного самоуправления будет сохраняться до конца 2020 года в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

«Законом продлевается на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении на сайте Рады.

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За продление документа 12 декабря проголосовали 320 парламентариев при минимальных 226 голосах.

Сейчас действие закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря 2019 года. После положительного решения Верховной рады документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу в день публикации.

Зеленский заявил о продлении статуса после саммита «нормандской четверки» в Париже. Переговоры проходили 9 декабря.

Документ о предоставлении особо статуса появился в 2014 году, после заключения Минских договоренностей. Он подразумевает предоставление статуса после проведения выборов под контролем международных наблюдателей, но пока голосование так и не состоялось.