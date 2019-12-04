  • Украина продлила антироссийские санкции до 2021 года

    04 декабря 2019, 14:54

    Нина Петлинова

    Правительство Украины продлило антироссийские санкции до конца 2020 года. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

    «Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров — до 31 декабря 2020 года — как ответ на аналогичные действия РФ», — написал он.

    Верховная рада перепутала документы

    Подробнее

    В конце 2015 года кабинет министров Украины утвердил постановления о вводе эмбарго на ряд российских товаров и отмене зоны свободной торговли с Москвой в рамках СНГ.

    В ответ на это Россия также приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Киевом — постановление вступило в силу с 1 января 2016 года. С начала того же года на Украину распространилось действие продуктового эмбарго и таможенных пошлин.

    После этого Киев неоднократно продлевал и дополнял введенные им санкции — ежегодно появлялись новые пошлины и эмбарго на товары из России. Под ограничение попал ряд разнообразных товаров — в их числе продукты питания, химикаты, оборудование и транспортные средства.