Украина продала секретные военные технологии врагам США | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 00:50 Украина продала секретные военные технологии врагам США «Голос Мордора»: Украина продала секретные военные технологии врагам США РИА "Новости"

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Россия уже давно применяет в ходе спецоперации барражирующие боеприпасы «Герань-2». Внешне они практически неотличимы от иранских беспилотников «Шахед», что сразу же дало повод западу обвинить Иран в поставках этих аппаратов в Россию. Об этом «360» сообщил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Истерика Украины из-за иранских беспилотников

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Но при этом, иранская сторона вела себя совершенно спокойно и отрицала, что какие-либо ее беспилотные аппараты поставляются в Россию. А тем временем, вокруг этих беспилотников началась самая настоящая истерика. Боеприпасы оказались очень удачными и эффективными, доставляя украинской стороне приличный урон.

Они гораздо дешевле крылатых ракет, а средств ПВО, чтобы эффективно с ними бороться, у Украины не существует. Разумеется, Украина попыталась ударить по Ирану, как умеет. Было предложено разорвать дипломатические отношения, у посольства Ирана в Киеве состоялась истеричная демонстрация. Но Иран никак не реагировал.

И вот, появилась информация о том, что министр иностранных дел Ирана заявил об украинском происхождении этих беспилотников. Мол, разработаны они были на Украине еще в 2007 году. Если поверить этой информации, то украинские создатели этого боеприпаса вполне могли продать техническую документацию по этому аппарату Ирану. А Иран впоследствии поделился технологией с Россией.

Я сейчас не буду разбираться, правда это, или нет. Немного о другом — о том, как Украина торговала оружием и технологиями. И вот тут начинается самое интересное.

Секретные военные технологии «утекают» из Украины

Когда Северная Корея начала целый ряд успешных испытаний баллистических ракет, многие удивлялись — а как корейцы смогли создать хорошие двигатели? Удивление длилось недолго, потому что выяснилось, что технологии двигателей попали в Северную Корею с завода «Южмаш», того самого, что находится в городе Днепропетровске. То есть, Украина продала секретные военные технологии стране, которая является врагом главного союзника Украины — США.

И сколько еще подобных технологий утекло из Украины — никому неизвестно. Но самое интересное начинается прямо сейчас. Украину буквально закидывают западным оружием, порой — самым новейшим. Процесс практически бесконтролен.

И если какие-то гаубицы, установки РСЗО или зенитные системы отследить еще можно, то вот с противотанковым оружием и переносными зенитно-ракетными комплексами все очень сложно. И многие уверены в том, что Украина уже сейчас продает «Стингеры» и «Джавелины» каким-то террористам и людоедам. И только вопрос времени — когда все это начнет стрелять.

А еще у Украины есть ядерные отходы, в неограниченных количествах, есть другие военные технологии, еще с советских времен, и все это тоже может быть успешно продано. И понятно, что совсем не тем странам, которые блюдут международное право и борются с терроризмом. Так что узнаем мы еще массу всего интересного. Главное, чтобы вовремя.

Пока проданные украинцами «Стингеры» не начали бить по гражданским самолетам. Или кто-нибудь на основе украинских технологий и материалов не создал нечто, куда более страшное.