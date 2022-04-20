Украина прятала международных террористов, прикрываясь документами США и ЕСПЧ

Найденные силовиками документы погранслужбы и прокуратуры Украины показали, что страна покрывала находящихся в международном розыске террористов, сообщило РИА «Новости».

Выяснилось, что Украина регулярно не исполняла взятые на себя обязательства по выдаче преступников. Так, на запрос России экстрадировать Вильнура Сагадатгареева, поддерживающего в 2013–2018 годах запрещенную в России террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир»*, был дан отказ. В постановлении офиса генпрокурора это объясняется тем, что организация не входит в черный список Госдепа США и не признана террористической на территории Украины.

Двух преступников не выдали в Узбекистан. Абдухафиз Холмуродов состоял в запрещенной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Его не выдали узбекским правоохранителям из-за решения ЕСПЧ. Суд назвал обвинения в адрес террориста политическими и религиозными. Участника экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* Равшана Каххарова не экстрадировали, посчитав материалы ташкентских правоохранителей недостаточными.

*Террористические организации, запрещенные в России