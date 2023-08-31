Мир 31 августа 2023, 15:53 Украина призвала Запад перекрыть все лазейки по импорту топлива из российской нефти Советник Зеленского призвал Запад отказаться от топлива из российской нефти РИА «Новости»

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США, Великобритания и Евросоюз должны запретить импорт топлива из российского сырья. Об этом заявил экономический советник украинского президента Владимира Зеленского Олег Устенко в беседе с газетой Politico.

В санкциях против России есть лазейка, касающаяся импорта нефтепродуктов. Переработчики из Китая, Турции и Индии скупают российской сырье подешевле. Они используют его для создания топлива и продают на Западе. Устенко призвал Евросоюз перестать ввозить любые нефтепродукты, которые сделали на основе российского сырья.

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По словам Устенко, в мае Индия продала 69 миллионов баррелей российской нефти — это в два раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Советник Зеленского подчеркнул, что такие «перемены драматичны».

Также он сообщил, что Украина пытается убедить страны G7 снизить предельную цену на нефть из России с установленных 60 до 30 долларов за баррель. По данным The Washington Post, президент США Джо Байден отказал Зеленскому в просьбе сократить потолок цен на российское сырье.