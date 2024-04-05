Мир 05 апреля 2024, 23:14 Украина призвала закрыть небо ЕС для России и Белоруссии Премьер Украины Шмыгаль призвал закрыть небо ЕС для России и Белоруссии Freepik

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Украина призвала ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Белоруссию, чтобы бизнес и туристы не смогли использовать воздушное пространство ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — сказал он.

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По словам Шмыгаля, такие меры могут вызвать проблемы с логистикой у РФ. Он предупредил, что украинская сторона намерена настаивать на этих санкциях. Союзники страны из Эстонии, Литвы и Латвии поддержат Украину в этой идее, счел премьер-министр.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Россия успешно преодолела санкционное давление западных стран. По его словам, у РФ есть все предпосылки, чтобы выполнить поставленную президентом Владимиром Путиным цель — войти в четверку крупнейших экономик мира.