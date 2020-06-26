Украина призвала ввести санкции за голосование по поправкам к Конституции в Крыму

Официальный Киев заявил, что Крым и Севастополь считаются частью независимой Украины и итоги голосования не будут иметь значения, если туда включат бюллетени жителей Крыма, Севастополя, а также жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, которые получили российские паспорта.

«Результаты голосования будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий», — говорится в заявлении украинского МИД.

Ведомство пригрозило, что все участники голосования на территории Крыма и Севастополя понесут ответственность по законодательству Украины. Также МИД призвал всех международных партнеров осудить организацию голосования и усилить антироссийские санкции.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня и закончится в среду, 1 июля. В первый день в голосовании приняли участие более 10 миллионов человек.

Для того, чтобы проголосовать по поправкам к Конституции можно прийти в участковую избирательную комиссию до 20:00 среды, 1 июля, включительно.

Для тех, кто опасается заражения коронавирусом предусмотрели вариант голосования на свежем воздухе, когда УИК ставит специальный шатер со своим представителем.

Члены избиркомов могут даже посетит квартиры или дома тех, кто не выходит из дома по каким-либо причинам. В Москве и Нижегородской области проходит электронное голосование.