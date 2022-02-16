Украина призвала Совбез ООН обсудить инициативу Госдумы России по ДНР и ЛНР

Киев официально обратился в Совет безопасности ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т. н. Л/ДНР, которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования», — написал украинский министр на своей странице в Twitter.

Он добавил, что Украина призвала рассмотреть этот вопрос в четверг, 17 февраля на заседании по имплементации минских договоренностей.

Накануне Госдума РФ проголосовала за обращение к российскому лидеру о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы республик заявили, что приветствуют решение российских депутатов.

Президент России Владимир Путин получил обращение депутатов и принял его к сведению. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение — явный показатель того, как настроены парламентарии и общество.

При этом, по его словам, президент свое внимание сконцентрировал на том, что главное — помочь в стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Этого можно добиться, посодействовав реализации Минских соглашений.