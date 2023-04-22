22 апреля 2023, 20:54
Украина призвала союзников пересечь «все красные линии» для увеличения поставок оружия
Замглавы МИД Украины Мельник призвал партнеров пересечь все красные линии
Украине необходимо в 10 раз больше вооружения, для этого союзники должны пересечь «все искусственные красные линии». Об этом в Twitter написал замглавы МИД страны, бывший посол в Германии Андрей Мельник.
«Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше», — написал замминистра.
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Мельник призвал союзников и партнеров «пересечь все искусственные красные линии», чтобы выделить 1% ВВП для военной помощи Украине.
О нехватке вооружения у ВСУ писали американские СМИ. Имеющегося у страны арсенала не хватит для осуществления контрнаступления, которое Украина анонсировала на эту весну.
Тем временем в Италии жители организовали акцию по сбору подписей против поставок оружия на Украину. Подписи собирают в специальных пунктах и через интернет. Кампания стартовала 22 апреля и продлится несколько недель.
Оружие
Украина
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