Украина призвала распространить продуктовую сделку на другие товары

Украина полагает, что заключенное в Стамбуле соглашение по продовольствию может стать примером для поставок других товаров. Украинская сторона призвала распространить его также на металлы. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на заместителя министра экономики Украины — торгового представителя Украины Тараса Качку.

Украинское зерно, а также удобрения и продовольствие после заключения соглашений Украины, России, Турции, ООН в Стамбуле стали вывозить по Черному морю из портов Одессы, Черноморска, Южного.

«Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?» — привело издание слова Качки.

Замминистра отметила, что Украина в июле экспортировала порядка трех миллионов тонн зерна по автомобильным, железнодорожным и речным путям. Это менее половины объемов зерна, которое Украина экспортировала до 24 февраля.

Утром 5 августа стало известно, что сухогрузы Navistar и Rojen с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы и направляются в Стамбул.