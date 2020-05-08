Украина призвала не дать России «приватизировать» победу над нацизмом

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал не дать России приватизировать все усилия в победе над нацизмом во время Великой Отечественной войны.

С таким призывом Климкин выступил в своей статье на сайте «Европейская правда»

Мы должны не дать РФ „приватизировать“ победу над нацизмом. <...> Россия присвоила победу и сделала ее своим оружием как внутри страны, так и за ее пределами Павел Климкин.

Он отметил, что Москва «строит мифологию и „скрепы“», которые направлены на достижение одной цели — «взять в заложники историю». Бывший министр иностранных дел Украины призвал противостоять этому — построив мощное партнерство со странами Европы.

Павел Климкин заявил, что в современной России уничтожили настоящую историю Второй мировой войны, переписав ее под себя. Он уверен — РФ присвоила себе все заслуги в победе, хотя «не имеет на это права». По мнению экс-главы МИДа Украины, началом Второй мировой войны послужил сговор двух тоталитарных режимов — нацистской Германии и сталинского СССР.

Климкин считает, что Россия присвоила себе слишком много прав по вопросам Второй мировой войны. Страна якобы не могла менять дату ее окончания со 2 на 3 сентября. Именно из-за уверенности в собственной исключительности в Кремле «впадают в истерику, когда в соседней Беларуси президент Александр Лукашенко пытается провести парад 9 мая и захватить долю этой мифологии».

Парад в честь Дня Победы в Москве перенесли на неопределенное время из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. В Белоруссии праздник, как и другие массовые мероприятия решили не отменять, несмотря на рекомендации ВОЗ. В организации уверены, что из-за проведения таких мероприятий в стране может увеличится число пациентов с коронавирусной инфекцией.