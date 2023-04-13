13 апреля 2023, 11:24
Украина призвала НАТО присвоить Черное море
Глава Минобороны Украины Кулеба: пришло время превратить Черное море в собственность НАТО
Западу следует разработать стратегию по Черному морю и превратить его во внутренние воды НАТО. Министр обороны Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом в Бухаресте на конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».
Он одновременно призвал Североатлантический альянс, который создавали как оборонительный союз, присвоить и демилитаризовать Черное море. Дмитрий Кулеба считает, что нужно использовать его для торговли и путешествий.
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«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО. Мы призываем к демилитаризации Черного моря», — сказал министр.
Россия, по его словам, разработала последовательную стратегию по его использованию. Дмитрий Кулеба призвал Запад сделать то же самое.
В мае 2022 года Турция отменила учения и закрыла Черное море для кораблей НАТО. МИД сослался на конвенцию Монтре, по которой военные из третьих стран могут находиться в акватории не более трех недель. Бывший британский офицер Глен Грант назвал этот регион самым слабым местом на восточном фланге Североатлантического альянса.
Черное море
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Украина
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