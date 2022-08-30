Украина призвала IKEA вернуться

Компании IKEA и шведским производителям предложили вернуться на украинский рынок. С таким призывом выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине. Например, Scania Group уже наращивает деятельность. Остальные должны последовать их примеру. Особенно IKEA», — написал министр в Twitter.

Он добавил, что компания оставила на территории Украины шесть фабрик. О работе IKEA Кулеба заговорил после прибытия в Швецию.

Магазины IKEA закрылись не только на Украине. В марте компания объявила о приостановке своей работы в России. В середине июня стало известно о полном уходе с российского рынка.

Вечером 15 августа сайте ретейлера появилось объявление о завершении финальной онлайн-распродажи в России. Срок доставки оформленных заказов продлили на август и сентябрь.

Как заявили журналисты со ссылкой на источники, компания планирует снова открыть торговые точки в течение двух лет. После закрытия IKEA не стала искать покупателя на свой бизнес.