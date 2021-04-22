Украина призвала ЕС отключить Россию от SWIFT

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз отключить Россию от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).

Кулеба призывает это сделать в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

Глава МИД Украины отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США в Брюсселе, которая прошла на прошлой неделе, он попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. Кулеба также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом».

В четверг стало известно, что комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года. Ежегодная поддержка теперь может увеличиться до 300 миллионов долларов. Законопроект должны поддержать в Сенате и Палате представителей. После документ ждет подпись президента США Джо Байдена.