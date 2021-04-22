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    22 апреля 2021, 08:24

    Украина призвала ЕС отключить Россию от SWIFT

    Анастасия Калинина

    Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз отключить Россию от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).

    Кулеба призывает это сделать в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

    Глава МИД Украины отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США в Брюсселе, которая прошла на прошлой неделе, он попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. Кулеба также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом».

    В четверг стало известно, что комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года. Ежегодная поддержка теперь может увеличиться до 300 миллионов долларов. Законопроект должны поддержать в Сенате и Палате представителей. После документ ждет подпись президента США Джо Байдена.