Украина призвала ЕС не отменять санкции против России даже во время коронавируса

На Украине призывают не снимать санкций с России даже в условиях пандемии коронавируса. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил своих коллег, что Россия якобы пытается манипулировать ими.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», — цитирует «Европейская правда» Кулебу, который сказал это в разговоре с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Кофод в ответ заверил Кулебу, что считает точно так же.

В то же время Кулеба попросил не вводить санкций против украинцев, которые остаются в Дании с просроченными документами, потому что не могут выехать из страны. Он пообещал, что так же будут поступать с датчанами на Украине.

Кулеба обратился к датскому коллеге после того, как сенатор Константин Косачев призвал международное сообщество отменить все взаимные санкции в связи с коронавирусом и угрозой глобального кризиса. Об этом же говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша лидерам G20.

США и Евросоюз ввели ограничения из-за ситуации на Украине и воссоединения России с Крымом в 2014 году. С тех пор ограничения многократно продлевались.