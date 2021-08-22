Украина рассчитывает, что Евросоюз примет меры против запуска «Северного потока — 2». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия вводу в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами», — привела слова премьера пресс-служба правительства Украины.

Шмыгаль добавил, что страна готова начать реализовывать двусторонние проекты с Германией и воплощать энергетическое партнерство. Он подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» представляет прямую угрозу геополитическому положению стран Европы.

Также премьер-министр отметил, что кабмин Украины настроен на активное сотрудничество с Германией и ЕС по вопросу «зеленого» энергетического перехода.

«Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год», — заявил Шмыгаль.

Тема «Северного потока — 2» обсуждалась во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Канцлер 22 августа прибыла в Киев с официальным визитом. Она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.