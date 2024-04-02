Мир 02 апреля 2024, 19:29 Украина призналась в разжигании межнациональной розни в России Глава центра при СНБО Украины Коваленко признался в разжигании розни в России Pxhere

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Украинские спецслужбы проводили акции по разжиганию межнациональной розни в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины Андрей Коваленко в интервью The Times.

«Конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы», — подчеркнул Коваленко.

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По его словам, подразделения информационных операций на Украине используют любые средства для дестабилизации ситуации в России. Речь идет в том числе о создании межнациональной напряженности.

Следственный комитет начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследовать теракты против России со стороны США, Украины и стран Запада. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Украине при необходимости направят ноту по теракту в «Крокусе».