10 февраля 2023, 07:29
Украина призналась в получении от США данных о целях для ракетных ударов
WP: Украина призналась в получении от США данных о целях для ракетных ударов
Должностные лица Украины признали, что при атаке полученных от США ракетных систем ВСУ чаше всего используют предоставленные Штатами или их союзниками данные о месторасположении целей. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на украинских и американских чиновников.
Газета констатировала большую вовлеченность Пентагона в боевые действия на украинской территории.
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«Один украинский чиновник высокого ранга сказал, что украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-либо в Европе, — сказано в статье.
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Украинская сторона заявила, что такие процедуры должны дать США больше уверенности в поставках киевскому режиму вооружений дальнего радиуса действия. Издание уточнило, что речь идет об ударах при помощи реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS.
Американский чиновник признался, что Штаты играют ключевую роль в том, что касается атак с помощью ракетных ударов. По словам источника газеты из числа украинских чиновников, Вооруженные силы Украины выбирают цель для удара, а потом запрашивают у американской стороны более точные координаты.
США
Украина
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