Украина призналась, что собирается латать дыру в своем бюджете деньгами из-за рубежа | 360°

Мир 05 ноября 2022, 17:10 Украина призналась, что собирается латать дыру в своем бюджете деньгами из-за рубежа Телеканал 5.ua: Украина хочет покрыть половину расходов бюджета деньгами из-за рубежа Unsplash

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Дефицит госбюджета Украины на 2023 год составил практически 50% от запланированных расходов, перекрывать эту дыру правительство собирается деньгами из-за рубежа. Об этом сообщил принадлежащий бывшему президенту Петру Порошенко телеканал 5.ua.

Парламент Украины принял госбюджет на следующий год с дефицитом в 1,296 триллиона гривен (38 миллиардов долларов).

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«Абсолютный приоритет финансового документа — безопасность и оборона, на нее заложили половину бюджета. Другая половина, на остальное <…> И ее правительство планирует закрывать за счет международных партнеров. Потому что в смете огромная дыра на 1,3 триллиона гривен: ровно половина общей суммы бюджета», — говорится в сообщении.

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Доходную часть бюджета оценили в 34 миллиарда долларов, расходы — в 72 миллиарда, а на на безопасность и оборону страны заложили 31,6. Это беспрецедентно рекордный показатель, он равен 18% ВВП, «почти половина всей сметы», как указал телеканал.

Минимальную зарплату и прожиточный минимум оставили без изменений, то есть их все так же будет не хватать.

Ранее в Соединенных Штатах подсчитали, что каждый час Украина получает от страны 2,5 миллиона долларов. В целом США уже потратили на Украину 18 миллиардов долларов.