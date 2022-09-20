Украина призналась, что будет и дальше просить оружие у Запада | 360°

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Украина призналась, что будет и дальше просить оружие у Запада

Глава МИД Украины Кулеба: Украина собирается просить оружие у Запада постоянно

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Украинские власти и дальше собираются просить оружие и боеприпасы у Запада. Это будет продолжаться, «пока конфликт не завершится». Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Bloomberg.

«Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. <…> Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше», — заявил он.

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Семья министра иностранных дел Украины покинула страну перед началом специальной операции. Об этом он признался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (заочно арестован в России и объявлен в розыск). По словам Кулебы, в ночь с 24 на 25 февраля его родители, дети и собаки выехали за границу.

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До этого глава МИД Украины заявил, что попросит офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный трибунал по «преступлениям» России на Украине.

* Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в реестр террористов и экстремистов в России.

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