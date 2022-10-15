Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации | 360°

Мир 15 октября 2022, 20:58 Поделиться Telegram

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Viber Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации Вице-премьер Украины Стефанишина заявила о противостоянии НАТО России в спецоперации РИА «Новости»

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Вооруженные силы НАТО уже фактически противостоят российским войскам на Украине, заявила вице-премьер этой страны Ольга Стефанишина в интервью Newsweek. При этом руководство Североатлантического альянса ранее неоднократно отрицало, что является стороной конфликта.

По словам Стефанишиной, из-за того, что демократический мир демонстрирует нерешительность, Россия становится сильнее.

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Она отметила, что спецоперация дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами блока, командными цепочками альянса и оснащена новейшей техникой. Стефанишина подчеркнула, что российская сторона учитывает это, накапливает информацию и данные. В связи с этим вице-премьер Украины призвала западных политиков «не быть близорукими».

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Политик также отметила, что украинские власти и США пока не достигли договоренностей о поставках для ВСУ истребителей и ракет ATACMS. По ее словам, до положительного ответа еще «очень далеко», несмотря на прогресс в решении этого вопроса.

В тоже время по данным The Wall Street Journal, Штаты отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Источник издания отметил, что причина в разногласия сторон по поводу возможных ударов по Крыму. Хотя, как отметила газета, власти Украины настойчиво просят о поставках этого вооружения.

Ранее президент США Джо Байден в личной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским предупредил, что ему станет труднее просить о финансировании, если он будет и дальше публично жаловаться, что помощи от Штатов недостаточно, сообщало ИА Nation News.

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