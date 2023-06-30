Мир 30 июня 2023, 16:19 Украина признала угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Секретарь СНБО Данилов: Украина считает угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии РИА «Новости»

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Украина считает угрозой присутствие вагнеровцев в Белоруссии, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter. Его процитировал ТАСС.

По словам Данилова, новые угрозы, связанные с ЧВК «Вагнер», остаются на повестке дня, все касающиеся этой ситуации события тщательно отслеживаются.

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«Украина внимательно изучает и анализирует весь комплекс вопросов безопасности, в частности изменений в перемещении <…> войск и техники на территории Белоруссии», — указал он.

Главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину разрешили уехать в Белоруссию после попытки мятежа в России. Гарантией было слово президента России Владимира Путина. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил Пригожину и его бойцам «перекантоваться» в стране какое-то время за их счет, и отмечал даже, что на ее территории «не помешает такое подразделение». Во вторник, 27 июня, Пригожин был в Белоруссии. Вероятно, он остается там, но в Кремле информацией об этом не располагают.