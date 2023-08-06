Важное 06 августа 2023, 20:22 Украина признала удары по мостам Херсонской области ВСУ подтвердили ракетные удары по Чонгарскому мосту и переправе Геническа РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины подтвердило нанесение ракетного удара по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом, а также автомобильной переправе в Геническе, ведущей на Арабатскую стрелку полуострова. Это заявление опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Оба моста командование ВСУ назвало «ключевыми путями» снабжения российской армии. По данным украинских военных, удар нанесли в 15:00.

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О повреждении Чонгарского моста ранее сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что ВСУ использовали для удара по переправе дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Глава региона добавил, что также под ракетный удар попал мост через пролив Тонкий в Геническе. Из выпущенных 12 ракет девять сбили системы противовоздушной обороны.

В результате атаки ранения получил один человек. Кроме того, поврежден был газопровод, который пришлось временно отключить.