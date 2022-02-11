Украина признала Саакашвили потерпевшим

Генеральная прокуратура Украины признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в тюрьме. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия в эфире телеканала Mtavari Arxi.

В ходе эфира на телеканале, генеральным директором которого является он сам, Гварамия сообщил последние новости из Украины.

«Вам известно, что там было возбуждено дело о превышении силы против Саакашвили и возможных фактах пыток. Сегодня Михаил Саакашвили уже признан потерпевшим. То есть, есть факт и существует потерпевший. Единственным шагом осталось выявить обвиняемых. Наверное, это будут грузинские правоохранители», — рассказал адвокат.

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в октябре 2021 года. После этого он был задержан и помещен в тюрьму, где объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным.

Голодовка привела к ухудшению состояния политика, в связи с чем его перевели в тюремную больницу, а затем отправили в военный госпиталь города Гори. 20 ноября Саакашвили объявил о прекращении голодовки, 30 декабря его снова направили в тюрьму в Рустави.

Бывший глава Грузии много раз заявлял, что является жертвой пыток и бесчеловечного обращения в тюрьме и госпитале. По его словам, в ходе лечения в военном госпитале он заболел тяжелой неврологической болезнью, которую нельзя вылечить, оставаясь в Грузии.

Михаил Саакашвили уехал из страны в 2013 году. После этого на него были заведены четыре уголовных дела: по двум он в результате был признан виновным и получил три и шесть лет лишения свободы соответственно. Другие дела находятся на стадии расследования.

20 октября 2021 года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном переходе государственной границы Грузии. По этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Саакашвили неожиданно признался в том, что у него есть внебрачная дочь.