Украина признала продажу гумпомощи и западного оружия

На Украине выявили множество случаев продажи гуманитарной помощи, которую поставляет Запад. Попадает на рынок и продукция военного назначения. По этим фактам возбудили около 10 уголовных дел.

Ситуацию описал в эфире телеканала «Украина 24» директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.

«Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства», — отметил он, указав на установленные случаи.

В ведении бюро, по словам Мельника, находятся дела, имеющие отношение к гуманитарной помощи, если ее распродают. Таковых в производстве порядка 10. Количество преступлений Мельник назвал неполным: аналогичные правонарушения выявили и другие украинские силовые структуры.

Пока на Украине разворовывают гуманитарные грузы и присланную Западом военную помощь, Россия не прекращает помогать Донбассу. Начиная с марта, депутаты Мособлдумы, члены фракции «Единая Россия» объявили о сборе гумпомощи: продуктов и товаров первой необходимости только из Подмосковья доставили уже 23 тонны.