Мир 01 августа 2023, 02:54 Украина признала проблему уклонения от мобилизации в ВСУ Минобороны Украины: в стране растет проблема уклонения от мобилизации в ВСУ Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Проблема уклонения от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины продолжает расти, во многом на это повлияло отношение общественности к военной службе. Об этом первый заместитель министра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в эфире телеканала «Рада».

«Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает. <…> Если по-простому сказать, это препятствование действиям Вооруженных сил», — сказал он.

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По мнению Павлюка, правоохранительные органы должны обратить особое внимание на эту проблему. Он также связал масштабы уклонения от мобилизации с отношением общества к службе в украинской армии во время военного положения.

«Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться», — добавил Павлюк.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский распорядился о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно документам, их решили продлить до 15 ноября.