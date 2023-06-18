Мир 18 июня 2023, 23:05 Украина признала попытки России договориться до начала спецоперации Глава офиса президента Украины Ермак признал, что РФ пыталась договориться до начала СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия до начала спецоперации в 2022 году пыталась договориться с Украиной. Такое признание сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с газетой The Wall Street Journal.

«Всего, чего они не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь боевыми средствами 24 февраля 2022 года», — заявил Ермак в интервью американскому изданию.

Реклама

Глава офиса отметил, что Украина пошла на Минские соглашения под давлением Запада. Однако сейчас Киеву не требуются посредники на переговорах, Украина стремится «выиграть битву» за Бразилию и Индию, которые благоволят России. Ермак сообщил, что для реализации этой цели придумали план, в рамках которого в Киев пригласят знаменитостей из Латинской Америки.

Ермак уже переговорил с представителями Бразилии и Индии и пригласил их на украинский мирный саммит. Глава офиса намерен также пригласить в Киев колумбийского певца Малуму, у которого почти 65 миллионов подписчиков в соцсетях. При этом Ермак признался, что не знает, кто это.