Мир 17 февраля 2024, 17:56 Украина признала переход коксохима в Авдеевке под контроль российских войск Deep State: Армия России захватила микрорайон «Химик» и коксохим в Авдеевке РИА «Новости»

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Авдеевский коксохимический завод и микрорайон «Химик» в Авдеевке перешли под контроль российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский аналитический проект Deep State, отслеживающий ситуацию на фронте по данным геолокации.

Авторы добавили, что российские войска также вошли в здание городского совета Авдеевки.

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В Telegram-каналах в субботу, 17 февраля распространилось видео, что поднявшиеся на крышу коксохимического завода Авдеевки подняли флаг России.

Журналисты издания «Украина.ру» заявили, что войска приступили к зачистке подвальных помещений предприятия, где могли укрыться украинские боевики.

На коксохимическом заводе изначально располагалась третья штурмовая бригада ВСУ, прибывшая в Авдеевку в начале недели для подкрепления. В ходе своих действий некоторые из боевиков попали в окружение, о чем заявил заместитель командующего группировкой Родин Кудряшов.

В субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал войскам покинуть город и отойти на новые позиции для перехода в оборону.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что отступление ВСУ из Авдеевки превратилось в хаотическое бегство.

По его словам, в городе остались разрозненные группировки, часть из которых продолжают оказывать сопротивление российским войскам. Гагин добавил, что перед отступлением украинские войска бросили большое число раненых, которым сейчас оказывают помощь.