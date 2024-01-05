Мир 05 января 2024, 20:33 Украина признала перегрузку ПВО из-за ударов России Экс-полковник СБУ Стариков назвал целью ударов России уничтожение систем ПВО РИА «Новости»

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Целями российских ударов в последнее время стали объекты инфраструктуры и системы противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в ходе выступления на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что российская армия провела классическую операцию для перегрузки системы украинской ПВО, которая оказалась неспособна предотвратить удары.

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«Россия нанесла удар с целью <…> выбить наши ракеты, провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения», — заявил Стариков.

О слабости украинской системы противовоздушной обороны заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он подчеркнул, что Россия обладает достаточным запасом ракет, чтобы обойти защиту и уничтожить военные предприятия Украины.

Министерство обороны ранее заявило, что с 30 декабря по 5 января российские войска нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины. Целями стали центры принятия решений, предприятия военно-промышленного комплекса, аэродромы, арсеналы и топливные базы.