01 сентября 2023, 13:59
Украина признала PepsiCo и Mars «спонсорами войны»
НАПК Украины включило Mars и PepsiCo в перечень «международных спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины включило компании Mars и PepsiCo в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации агентства, после начала специальной операции компании продолжили работу в России и платить налоги, несмотря на заявления об остановке производства продукции в стране, прекращении рекламной деятельности и сокращении бизнеса.
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В НАПК отметили, что бюджет России в 2022 году получил порядка 115 миллионов долларов от деятельности PepsiCo, а от Mars — свыше 93 миллионов долларов.
Также в ведомстве сослались на наличие многочисленных объявлений о наборе персонала на предприятия PepsiCo в России, всего почти 600. Кроме того, порядка 100 вакансий в России предложил Mars.
Ранее Украина признала «спонсорами войны» табачные компании Japan Tobacco и Philip Morris, писал RT.
Россия
Украина
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