Мир 26 апреля 2023, 20:08 Украина признала опасность сдачи Артемовска Глава СНБО Украины Данилов предупредил, что ВСУ отбросят на запад при сдаче Артемовска РИА «Новости»

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Сдача Артемовска (украинское название — Бахмут) приведет к тому, что отступление украинских войск закончится только около западных границ страны. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он пояснил, что город находится на важном участке боевых действий, а сам выполняет роль стратегического пункта. Поэтому при выводе сил из Артемовска вся линия фронта рассыплется.

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«Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ», — заявил Данилов.

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что в боях со стороны украинской армии в Артемовске принимают участие польские наемники.

Он подчеркнул, что раньше такого количества иностранцев в городе не было. По его словам, бойцы частной военной компании «Вагнер» ведут кровавейшую битву за скорейшее освобождение города.

Пригожин пояснил, что времени до начала контрнаступления украинских сил остается не так много. По его оценке, ВСУ готовы пойти в атаку в первой половине мая. Поэтому сейчас нужно сделать все возможное, чтобы сорвать планы украинского командования и уничтожить как можно больше боевиков противника.