07 января 2023, 16:16
Украина признала огромные людские потери в зоне спецоперации
Посол Украины в Великобритании Пристайко: мы несем потери «направо и налево»
Власти Украины не называют точные потери среди военных и гражданских лиц из-за проведения специальной военной операции, но речь идет об огромных числах. Об этом в беседе с журналистами американского журнала Newsweek заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко.
Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелое положение дел, выходить на переговоры и идти на уступки Украина не готова. По словам дипломата, опросы показали готовность большинства украинцев продолжать борьбу.
Реклама
«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько, кто из погибших военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны. Некоторые города полностью разрушены», — заявил Пристайко.
Реклама
Посол подчеркнул, что Украина четко дала понять странам Запада, что не откажется от своей цели вернуть все территории, включая Крым. По словам Пристайко, в мире осталось не так много наций, которые готовы пойти на большие потери среди населения ради победы.
О предстоящем весеннем наступлении ВСУ ранее заявил начального Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что после получения от США боевых бронированных машин Bradley боеспособность подразделений существенно повысится и март окажется очень богатым на «горячие» боевые действия.
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама