Мир 07 января 2023, 16:16 Украина признала огромные людские потери в зоне спецоперации Посол Украины в Великобритании Пристайко: мы несем потери «направо и налево» РИА «Новости»

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Власти Украины не называют точные потери среди военных и гражданских лиц из-за проведения специальной военной операции, но речь идет об огромных числах. Об этом в беседе с журналистами американского журнала Newsweek заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелое положение дел, выходить на переговоры и идти на уступки Украина не готова. По словам дипломата, опросы показали готовность большинства украинцев продолжать борьбу.

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«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько, кто из погибших военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны. Некоторые города полностью разрушены», — заявил Пристайко.

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Посол подчеркнул, что Украина четко дала понять странам Запада, что не откажется от своей цели вернуть все территории, включая Крым. По словам Пристайко, в мире осталось не так много наций, которые готовы пойти на большие потери среди населения ради победы.

О предстоящем весеннем наступлении ВСУ ранее заявил начального Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что после получения от США боевых бронированных машин Bradley боеспособность подразделений существенно повысится и март окажется очень богатым на «горячие» боевые действия.