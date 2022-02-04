Украина признала невозможность возвращения Крыма военным путем

Украина не сможет в ближайшее время вернуть Крым военным путем. Полуостров страна до сих пор считает своим. Вопрос по нему в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) назвали нерешенным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заметил в эфире телеканала «1+1», что крымская земля принадлежит Украине.

«Для нас вопрос по Крыму не решен, это наша земля», — сказал он.

Данилов добавил, что украинские власти сделают все возможное, чтобы вернуть полуостров и «оккупированные территории Донецкой и Луганской областей». Для этого есть все нормативно-правовые документы и стратегии. Вопрос о том, как именно земли снова окажутся «дома», остается открытым.

«Будет ли это военный путь или любой другой, зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно», — подчеркнул секретарь СНБО.

Как сложится ситуация в ближайшем будущем или перспективе, по словам Данилова, предугадать сложно, поскольку «дело не такое простое».

Неподконтрольные Украине территории Донбасса военным путем возвращать нельзя, добавил он. В таком случае будет много жертв. Ранее в ДНР заявили, что к линии соприкосновения перебросили 120 тысяч украинских военных.