03 декабря 2023, 22:59
Украина признала невозможность нарастить военную мощь до паритета с Россией
Советник Зеленского Подоляк: Киев неспособен достичь военного паритета с Россией
Украина не в состоянии самостоятельно нарастить военное производства, чтобы сравняться с российскими силами. Об этом заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству УНИАН.
По его словам, страна готова «дойти до конца», но в случае достаточной помощи от западных стран и совместного с иностранными партнерами «технологического рывка».
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«Когда (Украина — прим. ред.) будет обеспечена необходимым количеством орудия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — заявил он.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США полагались только на технологии в украинском конфликте. По его словам, нынешнее положение дел ВСУ указало на ошибочность американских суждений. Власти Штатов решили, что «технологии решают все проблемы», но оказались не правы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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