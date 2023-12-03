Мир 03 декабря 2023, 22:59 Украина признала невозможность нарастить военную мощь до паритета с Россией Советник Зеленского Подоляк: Киев неспособен достичь военного паритета с Россией РИА «Новости»

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Украина не в состоянии самостоятельно нарастить военное производства, чтобы сравняться с российскими силами. Об этом заявил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству УНИАН.

По его словам, страна готова «дойти до конца», но в случае достаточной помощи от западных стран и совместного с иностранными партнерами «технологического рывка».

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«Когда (Украина — прим. ред.) будет обеспечена необходимым количеством орудия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — заявил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США полагались только на технологии в украинском конфликте. По его словам, нынешнее положение дел ВСУ указало на ошибочность американских суждений. Власти Штатов решили, что «технологии решают все проблемы», но оказались не правы.