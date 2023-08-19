19 августа 2023, 22:22
Украина признала неспособность защитить энергообъекты зимой
Секретарь СНБО Данилов: все энергообъекты не смогут защитить на Украине
Энергетические объекты не смогут защитить в зимний период на Украине. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил в эфире «Украинского радио». Его слова привели РИА «Новости».
«Мы не говорим, что мы сможем защитить все энергообъекты, защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно, но мы делаем все возможное», — отметил он.
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По словам Данилова, украинские энергообъекты сейчас защитили лучше, чем в прошлом году.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных атак со стороны России в стране повреждения получили свыше 270 энергообъектов. При этом среди них есть те, которые не подлежат восстановлению, отметил министр.
В марте текущего президент Украины Владимир Зеленский поручил восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону.
Электричество
Украина
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