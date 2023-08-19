Мир 19 августа 2023, 22:22 Украина признала неспособность защитить энергообъекты зимой Секретарь СНБО Данилов: все энергообъекты не смогут защитить на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Энергетические объекты не смогут защитить в зимний период на Украине. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил в эфире «Украинского радио». Его слова привели РИА «Новости».

«Мы не говорим, что мы сможем защитить все энергообъекты, защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно, но мы делаем все возможное», — отметил он.

Реклама

По словам Данилова, украинские энергообъекты сейчас защитили лучше, чем в прошлом году.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных атак со стороны России в стране повреждения получили свыше 270 энергообъектов. При этом среди них есть те, которые не подлежат восстановлению, отметил министр.

В марте текущего президент Украины Владимир Зеленский поручил восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону.