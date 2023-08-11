Мир 11 августа 2023, 14:22 Украина признала наличие сети своих спецслужб в России Советник главы офиса Зеленского Подоляк: в РФ действуют сети ГУР и СБУ Официальный сайт президента Украины

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В России действует сеть украинских спецслужб. В этом признался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местному каналу «24».

Он пояснил, что речь идет о Главном управлении разведки и Службе безопасности Украины.

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют <…> сеть в России», — констатировал Подоляк.

Он назвал эту сеть «достаточно эффективной» и добавил, что ей могут пользоваться украинские спецслужбы. При этом, по словам советника офиса президента Украины, в происходящих в России «инцидентах» якобы участвуют «неустановленные беспилотники».

Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов открытым текстом заявил, что в России «эффективно работают» спецподразделения ГУР, причем не только на фронте, но и за его линией. Так он отреагировал на публикацию в западных СМИ о том, что батальон «Шаман», относящийся к таким спецподразделениям, устраивает в России диверсии и перед ним стоит задача убивать российских генералов.