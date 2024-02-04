Мир 04 февраля 2024, 18:35 Украина признала критическую ситуацию на фронте Депутат Рады Чернев заявил о критической для ВСУ ситуации на фронте РИА «Новости»

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Положение украинской армии на поле боя стало критичным из-за дефицита боеприпасов. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил зампредседателя комитета по национальной безопасности Егор Чернев.

По его словам, именно этот посыл киевский режим пытается донести до США.

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«Мы говорим о том, что не станем сдаваться и усиленно ищем альтернативные способы обеспечения Украины оружием, в том числе со стороны Евросоюза. В ЕС понимают наши проблемы и пытаются отстаивать данный вопрос в Штатах. Через медиа мы сообщаем о критической ситуации», — сказал депутат.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что чудовищное положение ВСУ на фронте изменит лишь политическое согласие властей на мирные переговоры с Россией. По его словам, диалог станет единственным решением конфликта.

Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «360» отмечала, что в настоящее время страна следует сформированным президентом Владимиром Путиным задачам и целям в СВО.