Мир 10 марта 2023, 05:58 Украина признала, что солдаты ВСУ погибают за НАТО Секретарь СНБО Данилов: солдаты ВСУ защищают страны НАТО РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ погибают не только за свою страну, но и за НАТО, заявил в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отметил, что об этом необходимо «говорить вслух».

«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <…> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух», — заявил Данилов.

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Секретарь СНБО также отметил, что на Украине наметилась «опасная тенденция» — все больше украинцев выступает за мирные переговоры с Россией. Данилов рассказал об «одном политическом деятеле» из Львовской области, который предложил странам сесть за стол переговоров.

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Ранее Данилов выступил со смелым заявлением, что Россия перестанет существовать после окончания боевых действий. Если этого не произойдет, Россия будет представлять угрозу для всего мира, а не только для Украины, заявил секретарь СНБО.